Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri 54 yıllık para koleksiyonunu Kütahya antika pazarında meraklılarıyla buluşturuyor

        54 yıllık para koleksiyonunu Kütahya antika pazarında meraklılarıyla buluşturuyor

        Kütahya'da antika pazarına son dört aydır gelen 69 yaşındaki Ali Ulvi Büyükkıdan, çocukluk yıllarında başladığı para koleksiyonculuğunu alım satım yaparak sürdürüyor. "Paracı Ali Baba" lakabıyla tanınan Büyükkıdan, 54 yılda biriktirdiği koleksiyonunda 184 farklı devlete ait para ve binlerce çeşit ürün bulunduğunu belirterek koleksiyon meraklılarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:30 Güncelleme:
        54 yıllık para koleksiyonunu Kütahya antika pazarında meraklılarıyla buluşturuyor

        Kütahya'da antika pazarına son dört aydır gelen 69 yaşındaki Ali Ulvi Büyükkıdan, çocukluk yıllarında başladığı para koleksiyonculuğunu alım satım yaparak sürdürüyor. "Paracı Ali Baba" lakabıyla tanınan Büyükkıdan, 54 yılda biriktirdiği koleksiyonunda 184 farklı devlete ait para ve binlerce çeşit ürün bulunduğunu belirterek koleksiyon meraklılarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

        Kütahya'da kurulan antika pazarında eski paralar koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Pazarda tezgâh açan 69 yaşındaki Ali Ulvi Büyükkıdan, yarım asrı aşan koleksiyonculuk tecrübesiyle geçmişten günümüze uzanan çok sayıda eseri meraklılarıyla buluşturuyor.

        REKLAM

        Eskişehir'de yaklaşık iki buçuk yıldır antika pazarlarında alım satım yaptığını anlatan Büyükkıdan, Kütahya antika pazarına ise dört aydır düzenli olarak geldiğini ifade etti. Eski kâğıt ve madeni paraların yanı sıra gümüş paralar ve pullarla da ilgilendiğini belirten Büyükkıdan, yıllar boyunca oluşturduğu koleksiyonunu şimdi diğer koleksiyonerlerin beğenisine sunduğunu kaydetti.

        Çocukluk yıllarında başlayan koleksiyon tutkusu

        Para koleksiyonculuğuna çocukluk yıllarında başladığını dile getiren Büyükkıdan, bu merakının temelinde dedesinden kalan birkaç paranın bulunduğunu söyledi.

        Dedesinin biriktirdiği paraları toplamaya devam ettiğini ve yıllar içinde koleksiyonunu genişlettiğini anlatan Büyükkıdan, yaşının ilerlemesiyle birlikte alım satım yapmaya yöneldiğini belirtti.

        REKLAM

        Koleksiyonculuk geçmişinin 54 yılı bulduğunu, alım satım işini ise yaklaşık üç yıldır yaptığını aktaran Büyükkıdan, koleksiyonunu geliştirmek ve eksik parçalarını tamamlamak için de para almayı sürdürdüğünü ifade etti.

        184 farklı devlete ait para bulunuyor

        Koleksiyonunda çok sayıda ülke ve döneme ait para bulunduğunu belirten Büyükkıdan, "184 devletin parası var. Hepsini sayamam. Bin çeşit para vardır herhalde" dedi.

        Koleksiyonunda yalnızca günlük hayatta kullanılan eski paraların değil, özel olarak üretilmiş hatıra paralarının da bulunduğunu kaydeden Büyükkıdan, bazı parçaların farklı özellikleriyle öne çıktığını söyledi.

        REKLAM

        Tezgâhında sergilediği ürünler arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine ilişkin hatıra paralarının da bulunduğunu anlatan Büyükkıdan, bu paraların koleksiyonerler açısından geçmişten kalan özel hatıralar taşıdığını ifade etti.

        Koleksiyonundaki ürünleri tanıtan Büyükkıdan, bazı paraların özel kutular, klasörler ve koleksiyon defterleri içerisinde muhafaza edildiğini belirtti. Koleksiyonun tamamını aynı anda sergilemenin mümkün olmadığını dile getiren Büyükkıdan, elinde çok sayıda farklı ürün bulunduğunu söyledi.

        Yıllardır biriktirdiği parçaları koleksiyon meraklılarına ulaştırmayı amaçladığını belirten Büyükkıdan, yaptığı işin yalnızca para satışından ibaret olmadığını vurguladı.

        REKLAM

        Koleksiyonunu geliştirmek isteyenlere yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Büyükkıdan, eksik parçaları tamamlamak isteyen koleksiyonerlerle alım satım yoluyla bir araya geldiğini söyledi.

        "Vallahi hedefim iyi bir şekilde koleksiyonerlere yardımcı olmak" diyen Büyükkıdan, yıllar içinde oluşturduğu birikimi antika pazarları aracılığıyla meraklılarıyla paylaşmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da afet bilinci ve eğitimi semineri düzenlendi
        Kütahya'da afet bilinci ve eğitimi semineri düzenlendi
        Hisarcık'ta Cumhuriyet coşkusu fener alayı ve konserle devam etti
        Hisarcık'ta Cumhuriyet coşkusu fener alayı ve konserle devam etti
        Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Kütahya'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Hisarcık'ta metruk binalara itfaiye müdahalesi
        Hisarcık'ta metruk binalara itfaiye müdahalesi
        Kütahya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Kütahya'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi
        Kütahya'da trenin çarptığı 18 yaşındaki genç toprağa verildi
        Kütahya'da trenin çarptığı 18 yaşındaki genç toprağa verildi