Kütahya'da Anadolu Mirası operasyonu, tarihi eserler ele geçirildi

Operasyonda, 4 adet sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 28 obje ve 12 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde Anadolu Mirası operasyonları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Tavşanlı İlçesi Kuruçay Beldesinde icra edilen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 28 obje, 4 sikke ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi.

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