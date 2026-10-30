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        Kütahya'da Anadolu Mirası operasyonu, tarihi eserler ele geçirildi

        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde Anadolu Mirası operasyonları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Tavşanlı İlçesi Kuruçay Beldesinde icra edilen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 28 obje, 4 sikke ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Kütahya'da Anadolu Mirası operasyonu, tarihi eserler ele geçirildi

        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde Anadolu Mirası operasyonları kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Tavşanlı İlçesi Kuruçay Beldesinde icra edilen operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 28 obje, 4 sikke ve 12 kazı malzemesi ele geçirildi.

        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde Anadolu Mirası operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay beldesinde operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 4 adet sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 28 obje ve 12 adet kazı malzemesi ele geçirildi.

        Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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