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        Simav'da 1,6 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

        Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 45 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Simav'da 1,6 milyon TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi

        Kütahya’nın Simav ilçesinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 600 bin TL olan 45 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Simav ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, toplam gümrüklendirilmiş değeri 1 milyon 600 bin TL olan 45 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

        Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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