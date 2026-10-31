Kütahya OSB'de 3 stratejik yatırım yerinde incelendi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, bölgenin sanayi altyapısını güçlendirmek ve sanayicilere sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla yürütülen Atıksu Arıtma Tesisi, Yükleme Merkezi ve Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezi projelerinde incelemelerde bulundu. Yatırımların son durumunun değerlendirildiği incelemelerde, projelerin tamamlanmasıyla Kütahya OSB'nin çevre, lojistik ve teknik hizmet alanlarında kapasitesinin artırılması hedeflendiği belirtildi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Ali Alper Olgun ile yönetim kurulu üyeleri Süleyman Ölçer ve Ahmet Tava, bölgenin geleceğine yönelik stratejik yatırımları yerinde inceledi. İncelemelere Kütahya OSB Müdürü Tunahan Ergin de katıldı.

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Ergin, saha ziyaretleri sırasında projelerin teknik detayları, bugüne kadar tamamlanan çalışmalar, devam eden imalatlar ve planlanan süreçler hakkında yönetim kuruluna bilgi verdi.

Atıksu arıtma tesisinin kapasitesi günlük 15 bin metreküpe çıkarılacak

İncelemelerin ilk gündem maddesini Kütahya OSB'nin çevresel altyapısını güçlendirmeye yönelik 2. ve 3. Etap Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesi oluşturdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Dünya Bankası finansmanlı OSB Kredilendirme Projesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımla tesisin günlük arıtma kapasitesinin 15 bin metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

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Mevcut tesisin işletme faaliyetlerini aksatmadan yürütülmesi planlanan çalışmalar kapsamında modern arıtma teknolojileri, gelişmiş otomasyon sistemleri ve enerji verimliliği odaklı uygulamaların devreye alınması öngörülüyor.

Kapasite artışıyla birlikte Kütahya OSB'de faaliyet gösteren mevcut işletmelerin yanı sıra bölgenin gelecekteki sanayi yatırımlarından kaynaklanabilecek atıksu ihtiyacının da karşılanması amaçlanıyor. Yönetim kurulu üyeleri, incelemeler sırasında yatırımın çevresel sürdürülebilirlik ve sanayinin gelişimi açısından sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

Demiryolu bağlantısıyla lojistik maliyetleri düşürülecek

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Yönetim Kurulunun incelediği bir diğer yatırım ise Kütahya OSB Yükleme Merkezi Projesi oldu. TCDD ile imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projenin, bölge sanayicilerinin demiryolu taşımacılığından daha etkin yararlanmasına imkân sağlaması hedefleniyor.

Alayunt Tren İstasyonu'na yaklaşık 1 kilometre mesafedeki alanda planlanan yükleme merkezi için iltisak hattına yönelik teknik çizim ve proje çalışmaları tamamlandı. Güzergâhın belirli bölümlerinde hafriyat çalışmaları gerçekleştirilirken kamulaştırma sürecine ilişkin işlemlerin de ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdüğü bildirildi.

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Projenin tamamlanmasıyla Kütahya OSB'deki işletmelerin ürün ve ham madde taşımacılığında demiryolunu daha fazla kullanabilmesi planlanıyor. Bu sayede lojistik maliyetlerinin azaltılması, ihracat imkânlarının geliştirilmesi ve Kütahya sanayisinin ulusal ve uluslararası pazarlara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Doğal gaz sayacı kalibrasyon merkezinde inşaat yüzde 90 seviyesinde

Saha incelemelerinin önemli başlıklarından birini de TR33 Bölgesi Evsel ve Sanayi Tipi Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezi (TR33ESKAM) Projesi oluşturdu.

Kütahya OSB öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, 500 metrekare kapalı alanda kurulacak merkezin bina inşaat çalışmalarında yüzde 90 tamamlanma seviyesine ulaşıldı. Merkezde evsel, ticari ve sanayi tipi doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ileri teknolojiye sahip teknik altyapı oluşturuluyor.

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İlk işletme yılında yaklaşık 24 bin sayacın test ve kalibrasyonunun yapılması, ilerleyen dönemde ise yıllık kapasitenin 60 bin sayaca çıkarılması planlanıyor. Kütahya'dan başlayarak çevre illere ve Türkiye'nin farklı bölgelerine hizmet vermesi hedeflenen merkezin, bölgeye yeni bir teknik uzmanlık alanı kazandırması bekleniyor.

Yönetim kurulu üyeleri, merkezde devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik altyapının oluşturulmasına yönelik süreç hakkında bilgi aldı.

Eskioğlu: "Geleceğin sanayi altyapısını inşa ediyoruz"

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede üç yatırımın da bölgenin uzun vadeli gelişim hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

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Sanayide büyümenin yalnızca fabrika sayısı ve üretim kapasitesiyle ölçülemeyeceğini ifade eden Eskioğlu, güçlü altyapı, çevresel sürdürülebilirlik, lojistik imkânlar ve teknik hizmetlerin de sanayinin gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Eskioğlu, "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olarak gelişimi yalnızca yeni fabrikalar ve artan üretim kapasitesiyle değerlendirmiyoruz. Bizim için gerçek büyüme; güçlü altyapı, sürdürülebilir çevre politikaları, gelişmiş lojistik imkânları ve sanayimize değer katacak teknik hizmetlerle bir bütün oluşturuyor. Bugün yerinde incelediğimiz üç önemli proje de bu anlayışımızın somut göstergeleridir" dedi.

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Atıksu Arıtma Tesisi ile sanayinin çevresel ihtiyaçlarını güvence altına almayı, Yükleme Merkezi ile işletmelerin lojistik gücünü artırmayı hedeflediklerini belirten Eskioğlu, Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezi'nin ise Kütahya'ya bölgesel ölçekte hizmet sunabilecek yeni bir uzmanlık alanı kazandıracağını ifade etti.

Eskioğlu, "Atıksu Arıtma Tesisimizle büyüyen sanayimizin çevresel ihtiyaçlarını güvence altına alırken, Yükleme Merkezimizle sanayicilerimizin lojistik gücünü artırmayı hedefliyoruz. Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezimizle ise Kütahya'ya yalnızca yeni bir tesis değil, bölgesel ölçekte hizmet sunabilecek yeni bir uzmanlık alanı kazandırmaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

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"Kütahya OSB'yi örnek gösterilen bir sanayi bölgesi hâline getirmeyi hedefliyoruz"

Bölgenin gelecekteki gelişimine yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Eskioğlu, Kütahya OSB'nin altyapısı, teknolojisi, çevreye duyarlılığı ve sunduğu hizmetlerle örnek gösterilen bir sanayi bölgesi olmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Eskioğlu, "Amacımız, Kütahya OSB'yi yalnızca üretim kapasitesiyle değil; altyapısı, teknolojisi, çevreye duyarlılığı ve sunduğu hizmetlerle de örnek gösterilen bir sanayi bölgesi hâline getirmektir. Bugün attığımız her adımın, gelecekte bölgemize kazandırılacak yatırımların temelini oluşturduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kütahya OSB Yönetim Kurulu, saha incelemelerinde üç projenin mevcut durumunu ve uygulama süreçlerini değerlendirirken yatırımların planlanan hedefler doğrultusunda ilerlemesi için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.