Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da üç Kenyalı vatandaş müslüman oldu

        Kütahya'da üç Kenyalı vatandaş müslüman oldu

        Kütahya'da yaşayan ve bir porselen fabrikasında teknik personel olarak çalışan Kenya vatandaşı üç kişi, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle İslamiyet'i kabul etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Kütahya'da üç Kenyalı vatandaş müslüman oldu

        Kütahya’da yaşayan ve bir porselen fabrikasında teknik personel olarak çalışan Kenya vatandaşı üç kişi, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle İslamiyet’i kabul etti.

        Kütahya’da yaşayan Kenya vatandaşları Agnesıas Kıpchumba (Ali), Denıs Kıpremeı (Osman Deniz) ve Festus Kıprop Lagat (Faruk), düzenlenen törende Kelimei Şehadet getirerek müslüman oldu.

        Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli’nin katılımıyla gerçekleştirilen ihtida merasiminde, İslamiyet’i seçen üç kişiye dinin temel esasları, inanç ve ibadet prensipleri hakkında bilgi verildi. İngilizce tercüman aracılığıyla yapılan bilgilendirmenin ardından üç Kenya vatandaşı Kelimei Şehadet getirerek Müslüman oldu.

        REKLAM

        Üç kişinin İslamiyet’i seçme sürecinde fabrika yöneticilerinin desteklerinin yanı sıra cami ziyaretlerinin ve camilerde okunan ezanların da etkili olduğu öğrenildi.

        Merasimin ardından Ali, Osman Deniz ve Faruk’a Kur’anı Kerim ile İngilizce dinî yayınlar hediye edildi. Ayrıca yeni Müslüman olan üç kişiye ihtida belgeleri takdim edildi.

        Merasim, İslamiyet’i kabul eden üç kişinin tebrik edilmesi ve kendilerine yeni hayatlarında huzur, mutluluk ve hayırlar dilenmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        En sık görülen rüyalar ve anlamları
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Kütahya ormanlarında 20 yıllık planlama tamamlandı
        Kütahya ormanlarında 20 yıllık planlama tamamlandı
        Kütahya OSB'de 3 stratejik yatırım yerinde incelendi
        Kütahya OSB'de 3 stratejik yatırım yerinde incelendi
        Kütahya doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonunda bölgesel merkez olacak
        Kütahya doğal gaz sayaçlarının kalibrasyonunda bölgesel merkez olacak
        Kenyalı 3 kişi Kütahya'da Müslüman oldu
        Kenyalı 3 kişi Kütahya'da Müslüman oldu
        Kütahya'nın duayen çini sanatçısı Hamza Üstünkaya vefatının birinci yılında...
        Kütahya'nın duayen çini sanatçısı Hamza Üstünkaya vefatının birinci yılında...
        Kütahya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ve eşi yaralandı
        Kütahya'da otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü ve eşi yaralandı