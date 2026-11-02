Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü

Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde önemli konuma sahip olan bölge, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

​​​​​​​Kocayayla, Topuk Yaylası Tabiat Parkı ve Kayıların Göç Yolu'nun da bulunduğu yaklaşık 1500 metre rakımlı Domaniç Dağları, sonbaharda doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kayın, meşe ve çam ağaçlarının bir arada bulunduğu Domaniç Dağları'nda sonbaharın etkisiyle sararan yapraklar, yeşilliğini koruyan ağaçlarla farklı renk tonları oluşturdu.

Osmanlı Devletinin kuruluş toprakları arasında yer alan Kütahya ile Bursa sınırındaki Domaniç Dağları, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına büründü.

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