Kütahya'da yaban domuzu kazaya sebep oldu, otomobilde hasar oluştu
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden otomobilin önüne çıkan yaban domuzu trafik kazasına sebep oldu. Kazada sürücü yara almazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden otomobilin önüne çıkan yaban domuzu trafik kazasına sebep oldu. Kazada sürücü yara almazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Tavşanlı kara yolu üzerindeki Çokköy yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluştu. Sürücü M.Ç. yara almazken, yaban domuzu telef oldu.
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