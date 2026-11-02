Kütahya'da yaban domuzu kazaya sebep oldu, otomobilde hasar oluştu

Kaza, Tavşanlı kara yolu üzerindeki Çokköy yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluştu. Sürücü M.Ç. yara almazken, yaban domuzu telef oldu.

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