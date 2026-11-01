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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da süt toplama kamyoneti hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kütahya'da süt toplama kamyoneti hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde süt toplama kamyoneti ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Kütahya'da süt toplama kamyoneti hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde süt toplama kamyoneti ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, AltıntaşPınarcık yolunda meydana geldi. Ü.Ç. yönetimindeki 43 RA 208 plakalı süt toplama kamyoneti, karşı yönden gelen Ali Osman Yılmaz (65) idaresindeki 43 ACB 898 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Ü.Ç. ve Ali Osman Yılmaz ile hafif ticari araçta bulunan E.Y. (37) ve O.Y. (20) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ali Osman Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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