Kütahya Antika Pazarı'nda 24 kiloluk bakır imbik ilgi görüyor

Kütahya Antika Pazarı'nda sergilenen büyük boyutlu bakır imbik, pazarı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tamamı bakırdan el yapımı olarak üretilen ve 24 kilogram ağırlığındaki imbik, geçmişte gül suyu elde etmek amacıyla kullanılan geleneksel üretim araçları arasında yer alıyor.

Antika pazarında ürünü satışa sunan Beydullah Aybay, imbiğin Isparta'dan getirildiğini belirterek, geleneksel yöntemlerle gül suyunun nasıl elde edildiğini anlattı. Gül yapraklarının imbik içerisine yerleştirildiğini, ardından kapağının kapatılarak alt bölümde ateş yakıldığını belirten Aybay, ısınmayla ortaya çıkan buharın boru aracılığıyla başka bir kaba aktarıldığını ve bu yöntemle gül suyu elde edildiğini ifade etti.

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Geleneksel gül suyu üretiminde kullanılıyordu

Yaklaşık 19301940'lı yıllardan itibaren kullanıldığı belirtilen bakır imbiğin, sonraki yıllarda da gül suyu üretiminde kullanılmaya devam ettiğini anlatan Aybay, bazı yerlerde benzer yöntemlerin halen sürdürüldüğünü söyledi. Geçmişte daha çok el emeğine ve geleneksel yöntemlere dayanan üretim sistemlerinin kullanıldığını dile getiren Aybay, günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha farklı ve modern sistemlerin tercih edildiğini kaydetti.

Aybay, eski tip imbiğin manuel çalışma sistemiyle dikkat çektiğini belirterek, ürünün hem geçmişteki üretim yöntemlerini göstermesi hem de bakır işçiliğinin örneklerinden biri olması bakımından önemli olduğunu ifade etti.

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40 bin liradan satışa sunuldu

İmbiğin büyüklüğü nedeniyle antika pazarını ziyaret edenlerin merak edip ürün hakkında bilgi aldığını belirten Beydullah Aybay, el yapımı bakır imbiği 40 bin liradan satışa sunduklarını söyledi. Özellikle bakır eşya koleksiyonu yapanların ilgisini çekebilecek bir ürün olduğunu dile getiren Aybay, imbiğin iş yerlerinde, geniş alanlarda veya koleksiyon amaçlı sergilenebileceğini belirtti. Aybay, "Isparta'dan getirdik. Taliplisi olursa satışa sunuyoruz" diyerek ürünü satın almak isteyenlerin kendileriyle iletişime geçebileceğini ifade etti.

Kütahya Antika Pazarı'nda sergilenen bakır imbik, geleneksel üretim tekniklerine ilgi duyanların ve antika meraklılarının dikkatini çekmeye devam ediyor.