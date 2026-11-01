Kütahya'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ü.Ç. yönetimindeki 43 RA 208 plakalı süt toplama kamyoneti, Altıntaş-Pınarcık yolunda Ali Osman Yılmaz (65) idaresindeki 43 ACB 898 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emine Yılmaz (37) ve Osman Yılmaz (20) yaralandı.
Ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Osman Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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