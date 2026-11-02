Kütahya Şehir Hastanesi'nde 30 yılı aşkın süredir görev yapan 38 personele teşekkür belgesi

Kütahya Şehir Hastanesinde sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir görev yapan hekim, ebe, hemşire ve destek hizmetleri personeli için teşekkür programı düzenlendi.

Sağlık hizmetlerine uzun yıllar emek veren çalışanların katkılarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte duygusal anlar yaşandı. Hastane yöneticilerinin katıldığı programda, meslek hayatlarında 30 yılı geride bırakan 38 personele teşekkür belgeleri verildi.

Kıdemli hekimler ayakta alkışlandı

Yıllarca Kütahya'da sağlık hizmeti sunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Nurkan Turgut Çırmıktılı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Himmet Hatiboğlu, programa katılan sağlık personeli tarafından ayakta alkışlandı. İki hekimin uzun yıllara dayanan mesleki hizmetleri takdirle karşılandı.

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Programda konuşan Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Şişman, uzun yıllar görev yapan sağlık personelinin tecrübe ve birikimlerinin sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Şişman, "İlimizdeki sağlık hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı mesai arkadaşlarımız, abilerimiz ve ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyorum" dedi.