Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        KÜTAHYA'da şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan sürücü A.T., itfaiye ekiplerince çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        KÜTAHYA’da şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan sürücü A.T., itfaiye ekiplerince çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Kaza, gece yarısı Gediz-Hisarcık kara yolu Hamamköy mevkiinde meydana geldi. A.T.’nin kontrolünü kaybettiği 06 AG 9474 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü, araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye Hisarcık ve Emet belediyelerine bağlı itfaiye kaza kırım kurtarma ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.T., itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. A.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        G.Saray'da yönetim kurulu toplanıyor!
        G.Saray'da yönetim kurulu toplanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        ABD'den Türkiye'ye: Tam 100 adet
        ABD'den Türkiye'ye: Tam 100 adet
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Netanyahu'dan muhalefet liderine mesaj
        Netanyahu'dan muhalefet liderine mesaj
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        13 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı! Enfeksiyon denildi, 2 kez felç geçirdi
        13 yaşındaki kız hayatının şokunu yaşadı! Enfeksiyon denildi, 2 kez felç geçirdi
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Mersin-Gaziantep arası 2 saat 15 dakikaya düşecek
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü
        Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü
        Kütahya'da otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü yaralandı
        Kütahya'da otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü yaralandı
        Kaymakam Atam, Eti Maden Gençlik Merkezindeki çalışmaları inceledi
        Kaymakam Atam, Eti Maden Gençlik Merkezindeki çalışmaları inceledi
        Tavşanlı'da hatalı park denetimleri sıkılaştırıldı
        Tavşanlı'da hatalı park denetimleri sıkılaştırıldı
        Kütahya'da yaban domuzu kazaya sebep oldu, otomobilde hasar oluştu
        Kütahya'da yaban domuzu kazaya sebep oldu, otomobilde hasar oluştu
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 30 yılı aşkın süredir görev yapan 38 personele...
        Kütahya Şehir Hastanesi'nde 30 yılı aşkın süredir görev yapan 38 personele...