Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, gece yarısı Gediz-Hisarcık kara yolu Hamamköy mevkiinde meydana geldi. A.T.’nin kontrolünü kaybettiği 06 AG 9474 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücü, araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye Hisarcık ve Emet belediyelerine bağlı itfaiye kaza kırım kurtarma ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.T., itfaiyenin çalışması sonucu çıkarıldı. A.T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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