Kütahya'nın Hisarcık ve Emet ilçelerinden umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 30 kişilik kafile, dualar ve salavatlarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini gerçekleştirmek üzere yola çıkacak kafile için Hisarcık Cumhuriyet Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Emet Merkez Yukarı Camii İmam Hatibi Mehmet Ceviz'in rehberliğinde kutsal topraklara gidecek grubu uğurlama programında, Sanayi Camii İmam Hatibi Mustafa Şengül tarafından dua edildi. Yapılan duanın ardından umre yolcuları yakınlarıyla vedalaştı. Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde kafile, telbiye ve salavatlar eşliğinde kutsal topraklara doğru yola çıktı.