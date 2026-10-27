Kız yurdundaki 2 öğrenci 3 haftada Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Kütahya'nın Simav ilçesindeki KYK Kız Yurdunda sürdürülen Kur'anı Kerim eğitimleri meyvelerini vermeye başladı. Üç haftalık çalışma sonucunda iki öğrenci Kur'anı Kerim okumaya geçti.
Kütahya’nın Simav ilçesindeki KYK Kız Yurdunda sürdürülen Kur’anı Kerim eğitimleri meyvelerini vermeye başladı. Üç haftalık çalışma sonucunda iki öğrenci Kur’anı Kerim okumaya geçti.
Simav KYK Kız Yurdunda, Kur’anı Kerim okumayı bilmeyen öğrencilere yönelik birebir eğitimler devam ediyor. KYK Kur’an Kursu öğreticisi Hümeyra Yılmaz tarafından yürütülen dersler sayesinde öğrenciler, Kur’anı Kerim okumayı öğrenerek manevi gelişimlerine katkı sağlıyor.
Üç haftalık gayretli çalışmaların ardından iki öğrencinin Kur’anı Kerim okumaya başlaması sevinçle karşılandı. Yurtta, Kur’anı Kerim okumayı henüz bilmeyen kız öğrencilere yönelik eğitimlerin yanı sıra Kur’an bilgisi olan öğrencilerle ezber ve talim dersleri de sürdürülüyor.
Kur’anı Kerim’i gençlerin hayatına kazandırmayı amaçladıklarını belirten kurs öğreticisi Hümeyra Yılmaz, "Kur’an bilgisi olan kızlarımızla ezber ve talim eğitimine devam ederek hayat kitabımız Kur’an’ı gençlerimizin yaşantılarına katmaya çalışıyoruz" dedi.
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