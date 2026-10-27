Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Tavşanlı'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Tavşanlı'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Tavşanlı'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaza, Tavşanlı Harmancık kara yolu Nusretler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Harmancık yönüne seyir halinde olan M.B.S. (20) idaresindeki 59 ADP 261 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

        Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü M.B.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        REKLAM

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Simav'da sosyal hizmetler için iş birliği toplantısı
        Simav'da sosyal hizmetler için iş birliği toplantısı
        Altıntaş'ta Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi kurslarına ziyaret
        Altıntaş'ta Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi kurslarına ziyaret
        Altıntaş'ta öğrencilerin emeği kabak tatlısı oldu
        Altıntaş'ta öğrencilerin emeği kabak tatlısı oldu
        Hisarcık'ta MYO'dan çevre temizliği etkinliği
        Hisarcık'ta MYO'dan çevre temizliği etkinliği
        Emet'te hayat kurtaran eğitim
        Emet'te hayat kurtaran eğitim
        Kütahya'da "Anadolu'nun izleri: keçe ve motif" sergisi açıldı
        Kütahya'da "Anadolu'nun izleri: keçe ve motif" sergisi açıldı