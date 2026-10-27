Tavşanlı'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü M.B.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Tavşanlı Harmancık kara yolu Nusretler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Harmancık yönüne seyir halinde olan M.B.S. (20) idaresindeki 59 ADP 261 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına devrildi.

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