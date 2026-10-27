Müdür Sinan, kadın terziliği kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi

Kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerine, yeni iş imkânları elde etmelerine ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan tanıyan kursların önemli bir işlev üstlendiğini belirten Sinan, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen Kadın Terziliği Kursu'nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kursiyerlerin yürüttüğü çalışmaları yakından inceleyen Müdür Sinan, usta öğreticilerden kursun işleyişi, eğitim müfredatı ve ortaya çıkarılan ürünler hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalarını değerlendiren Sinan, hayat boyu öğrenme kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarının önemine dikkat çekti.

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