Kütahya Çamlıca Tabiat Parkı'nda öğrencilere doğa eğitimi

Toplam 70 öğrencinin katıldığı etkinlik kapsamında kuş kafesi yerleştirme çalışması, doğa yürüyüşü ve yaban hayatı müzesi ziyareti düzenlendi. Etkinliklerde öğrencilere biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunmasının önemi hakkında bilgi verildi. Program boyunca öğrenciler, Kütahya’nın yaban hayatı, ekosistemi ve bölgede yaşayan canlı türleri hakkında bilgilendirildi. Uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin doğaya yönelik farkındalıklarının artırılması ve çevre bilinci kazanmaları hedeflendi.

Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından Çamlıca Tabiat Parkı’nda 5. sınıf öğrencilerine yönelik doğa eğitimi etkinliği gerçekleştirildi.

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