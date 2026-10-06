Kütahya'da ahırda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Kütahya'nın Gediz ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Tepepınar köyünde Hamza Dayan'a (76) ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Dayan'ın yaşamını yitirdiği, 5 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.
Dayan'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.