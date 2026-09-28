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        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da aynı yolda meydana gelen iki kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya'da aynı yolda meydana gelen iki kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kısa aralıklarla meydana gelen iki kazada bir kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Kütahya'da aynı yolda meydana gelen iki kazada 1 kişi yaralandı

        Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kısa aralıklarla meydana gelen iki kazada bir kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kazalar, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki Porsuk Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

        İlk kazada 26 AKU 048 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.

        İlk kazanın ardından aynı yönde ilerleyen 06 HD 7145 plakalı tırın sürücüsü, bariyerlere çarpan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

        Kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

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        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazalar nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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