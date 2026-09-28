Kütahya'da aynı yolda meydana gelen iki kazada 1 kişi yaralandı
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kısa aralıklarla meydana gelen iki kazada bir kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kısa aralıklarla meydana gelen iki kazada bir kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazalar, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki Porsuk Köprüsü mevkisinde meydana geldi.
İlk kazada 26 AKU 048 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.
İlk kazanın ardından aynı yönde ilerleyen 06 HD 7145 plakalı tırın sürücüsü, bariyerlere çarpan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazalar nedeniyle Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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