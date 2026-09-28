Kütahya'da aynı yolda meydana gelen iki kazada 1 kişi yaralandı

İlk kazanın ardından aynı yönde ilerleyen 06 HD 7145 plakalı tırın sürücüsü, bariyerlere çarpan otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kısa aralıklarla meydana gelen iki kazada bir kişi yaralandı. Kazalar nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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