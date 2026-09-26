Kütahya'da işçi servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Tunahan için Müderris Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karaca'nın ailesi ile yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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