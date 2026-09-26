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        Kütahya'da işçi servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Kütahya'da kullandığı elektrikli bisiklete işçi servisinin çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 15:42 Güncelleme:
        Kütahya'da işçi servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Kütahya'da kullandığı elektrikli bisiklete işçi servisinin çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        K.T. idaresindeki 43 S 0178 plakalı işçi servisi, Müderris Mahallesi Maltepe Caddesi'nde Kütahya Lisesi 9. sınıf öğrencisi Tunahan Eren Karaca'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Tunahan için Müderris Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Karaca'nın ailesi ile yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer, öğretmenleri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Cenaze, İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in kıldırdığı namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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