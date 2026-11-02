Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahiplerine kömür ve erzak yardımı yapıldı

        Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahiplerine kömür ve erzak yardımı yapıldı

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere kömür ve erzak yardımında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 15:33 Güncelleme:
        Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahiplerine kömür ve erzak yardımı yapıldı

        Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere kömür ve erzak yardımında bulundu.

        Dernek Müdürü Şaban Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere kömür ve gıda paketi yardımında bulunduklarını bildirdi.

        Başyiğit, şunları kaydetti:

        "Kış günlerinde evlerinde yakacak kömürü bulunmayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin tespitini daha önceden yapmıştık. Şimdi de Genç İHH Çalışan Gençlik Birimimiz, il merkezinde yaklaşık 100 ailemize kömürlerin dağıtımını gerçekleştiriyor. Hem kömür dağıtımını yapan kardeşlerimizden hem de yardımları bize ulaştıran hayırseverlerimizden Allah razı olsun."

        REKLAM

        Kömür dağıtımının dışında ayrıca 400 aileye de erzak dağıtımı yapıldığını kaydeden Başyiğit, yardımların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        "Daha iyi bir iş hayal edemiyorum"
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        Milyonluk klasik otomobil operasyonunda 76 yıllık flaş ayrıntı!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak

        Benzer Haberler

        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı
        Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü
        Domaniç Dağları sonbaharın renklerine büründü
        Kütahya'da otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü yaralandı
        Kütahya'da otomobil şarampole yuvarlandı: Sürücü yaralandı
        Kaymakam Atam, Eti Maden Gençlik Merkezindeki çalışmaları inceledi
        Kaymakam Atam, Eti Maden Gençlik Merkezindeki çalışmaları inceledi
        Tavşanlı'da hatalı park denetimleri sıkılaştırıldı
        Tavşanlı'da hatalı park denetimleri sıkılaştırıldı