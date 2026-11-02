Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahiplerine kömür ve erzak yardımı yapıldı
Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere kömür ve erzak yardımında bulundu.
Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere kömür ve erzak yardımında bulundu.
Dernek Müdürü Şaban Başyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere kömür ve gıda paketi yardımında bulunduklarını bildirdi.
Başyiğit, şunları kaydetti:
"Kış günlerinde evlerinde yakacak kömürü bulunmayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin tespitini daha önceden yapmıştık. Şimdi de Genç İHH Çalışan Gençlik Birimimiz, il merkezinde yaklaşık 100 ailemize kömürlerin dağıtımını gerçekleştiriyor. Hem kömür dağıtımını yapan kardeşlerimizden hem de yardımları bize ulaştıran hayırseverlerimizden Allah razı olsun."
Kömür dağıtımının dışında ayrıca 400 aileye de erzak dağıtımı yapıldığını kaydeden Başyiğit, yardımların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.