Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

Kaza nedeniyle Şair Şeyhi Bulvarı'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir işletmeden ana yola çıkmak isteyen E.E. idaresindeki 43 U 5074 plakalı otomobil, seyir halindeki H.S. yönetimindeki 43 SH 752 plakalı otomobile yandan çarptı.

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