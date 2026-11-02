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        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Kütahya'da iki otomobil çarpıştı, sürücü yaralandı

        Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, Bölücek Mahallesi Şair Şeyhi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki bir işletmeden ana yola çıkmak isteyen E.E. idaresindeki 43 U 5074 plakalı otomobil, seyir halindeki H.S. yönetimindeki 43 SH 752 plakalı otomobile yandan çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan 43 SH 752 plakalı otomobil, orta refüje girdi.

        Kazada otomobil sürücüsü H.S. yaralandı.

        Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Şair Şeyhi Bulvarı'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        Kazaya karışan 43 SH 752 plakalı otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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