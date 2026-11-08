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        Kütahya'daki kazada yaralanan otomobil sürücüsü öldü

        Kütahya'da dün minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Kütahya'daki kazada yaralanan otomobil sürücüsü öldü

        Kütahya'da dün minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

        Fuatpaşa Mahallesi Ahievren Caddesi'nde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Bahadır Gülmez (25), kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Ali Ö. idaresindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, dün akşam Fuatpaşa Mahallesi Ahievren Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Bahadır Gülmez'in kullandığı 64 LY 968 plakalı otomobil ile çarpışmıştı.

        Otomobil sürücüsü Gülmez, minibüs sürücüsü Ali Ö. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Vahide Ö. ve Yıldız K. yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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