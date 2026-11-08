Kütahya'daki kazada yaralanan otomobil sürücüsü öldü
Kütahya'da dün minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Kütahya'da dün minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Fuatpaşa Mahallesi Ahievren Caddesi'nde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Bahadır Gülmez (25), kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Ali Ö. idaresindeki 06 FVR 102 plakalı minibüs, dün akşam Fuatpaşa Mahallesi Ahievren Caddesi'nde ara sokaktan çıkan Bahadır Gülmez'in kullandığı 64 LY 968 plakalı otomobil ile çarpışmıştı.
Otomobil sürücüsü Gülmez, minibüs sürücüsü Ali Ö. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Vahide Ö. ve Yıldız K. yaralanmıştı.
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