Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri Yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli adliyeye sevk edildi

        KÜTAHYA merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheli, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli adliyeye sevk edildi

        KÜTAHYA merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheli, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ekim’de Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgüt liderleri ve yöneticilerinin de bulunduğu belirlenen 41 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 41 şüpheli, Kütahya Adliyesi’ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

        30 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 30’u tutuklanmış, 5’i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu tespit edilmişti.

        REKLAM

        FOTOĞRAFLI

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Kız yurdundaki 2 öğrenci 3 haftada Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
        Kız yurdundaki 2 öğrenci 3 haftada Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
        Kütahya'da doğal gaz kullanım limitleri artırıldı
        Kütahya'da doğal gaz kullanım limitleri artırıldı
        Müdür Sinan, kadın terziliği kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi
        Müdür Sinan, kadın terziliği kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi
        Kütahya Çamlıca Tabiat Parkı'nda öğrencilere doğa eğitimi
        Kütahya Çamlıca Tabiat Parkı'nda öğrencilere doğa eğitimi
        Gediz'de üniversite öğrencilerine güvenli ilişkiler eğitimi
        Gediz'de üniversite öğrencilerine güvenli ilişkiler eğitimi
        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 79 şüpheli adliyed...
        Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 79 şüpheli adliyed...