Başkan Er: "Malatya yeniden ayağa kalktı, daha da güzelleşiyor"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İstanbul’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’nde yaptığı konuşmada, "Biz sadece depremin yaralarını sarmadık, geleceğin Malatya’sını inşa ettik. Malatya yeniden ayağa kalktı ve daha da güzelleşti. Şimdi hemşehrilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı şehrimizin bu yeni yüzünü görmeye davet ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Dernekler Federayonu (MADEF) tarafından Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 8.Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinde gerçekleştirilen Malatya Tanıtım Günlerinde; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi partilerin temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları yer aldı.

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"Geleceğin Malatya'sını inşa ettik"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Tanıtım Günleri programında yaptığı konuşmada, Malatya’nın 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinde önemli bir aşamaya geldiğini belirterek, "Biz sadece depremin yaralarını sarmadık. Biz geleceğin Malatya’sını inşa ettik" dedi. Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde devletmillet dayanışmasının önemine dikkati çeken Başkan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesine yönelik çalışmaların her aşamasını yakından takip ettiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da Malatya’daki çalışmalara büyük destek verdiğini ifade etti.

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"Tek merkezli şehirden çok merkezli Malatya’ya geçiyoruz"

Yalnızca konut ve iş yerlerinin inşasına odaklanmadıklarını vurgulayan Başkan Er, Malatya’nın şehircilik anlayışının da yeniden şekillendirildiğini kaydetti.

Yeni konutlar, iş yerleri, çarşılar ve meydanlarla şehrin yeniden hayat bulduğunu belirten Başkan Er, yapılan çalışmalarla Kernek, Kışla, İnönü, Fuzuli ve Çarmuzu gibi bölgelerin yeniden canlandırıldığını ifade etti. Malatya'nın tek merkezli şehir yapısından çok merkezli ve daha dengeli bir yerleşim modeline dönüştürüldüğünü dile getiren Başkan Sami Er, yeni çevre yolları, kuşak yolları ve geniş ulaşım akslarıyla şehrin geleceğe hazırlandığını söyledi. Başkan Er, şehrin ulaşım vizyonuna büyük katkı sağlayacak olan raylı sistem projesinin onaylandığının bilgisini de paylaştı.

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"35 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz"

Şehrin geleceği açısından altyapı yatırımlarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Er, Malatya’nın kuruluşundan bu yana kullanılan eski altyapı sistemlerinin yenilendiğini belirtti.

Bu kapsamda yaklaşık 35 milyar liralık altyapı yatırımı gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Er, çalışmaların büyük bölümünün yer altında yürütüldüğüne dikkati çekti. Çevre yatırımlarına da değinen Başkan Er, Malatya’da atık suların arıtılmadan doğaya bırakılmayacağı bir sistem oluşturduklarını, bu kapsamda büyük ölçekli biyolojik arıtma tesisi yatırımını hayata geçirdiklerini belirtti.

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"Malatya’nın su güvenliğini garanti altına almak istiyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, su güvenliği konusunda önemli bir projeyi başlattıklarını söyledi. Malatya’nın gelecekte susuz kalma riskine karşı önlem aldıklarını belirten Başkan Er, 70 milyon avroluk kaynak bulduklarını açıkladı. Başkan Er, proje kapsamında Fırat Havzası’ndan alınacak suyun arıtılarak şehrin kullanımına sunulacağını ve Malatya’nın 100 yıllık içme suyu ihtiyacının güvence altına alınacağını anlattı.

"Malatya yeniden ayağa kalkıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin yeniden inşa sürecinin yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını, sosyal, kültürel ve sportif projelerle de yeni bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü belirtti. Malatya'da 4 milyar liralık spor yatırımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Er, vatandaşların evlerinden beş dakika yürüme mesafesinde spor salonlarına, sosyal tesislere ve kütüphanelere ulaşabileceği bir şehir hedeflediklerini söyledi. Malatya'da bölgenin en büyük yeni nesil akıllı kütüphanelerinden birini hizmete kazandırdıklarını ve 13 yeni kütüphane daha yaptıklarını kaydeden Başkan Er, yatırımların yalnızca bina yapımından ibaret olmadığını vurguladı. Bu mekânların sosyal ve kültürel etkinliklerle yaşayan merkezlere dönüştürüldüğünü belirten Başkan Sami Er, kitap fuarları ve festivallerin de aynı anlayışla sürdürüldüğünü dile getirdi.

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"Her alanda farklı bir Malatya göreceksiniz"

Malatya'yı özleyenlere de çağrıda bulunan Başkan Er, hafta sonlarını Malatya'da geçirmeye davet ederek şöyle konuştu:

"Artık şehrimizin hiçbir noktasını geride bırakmadan daha nezih ve yaşanabilir bir Malatya oluşturuyoruz. Her alanda farklı bir Malatya göreceksiniz. Ailelerinizi, dostlarınızı alın, bir hafta sonunuzu Malatya'da geçirin. Niyazi Mısri'nin Malatya'sının nasıl bir gülistana dönüştüğünü hep birlikte görün. Yıllardır özlediğiniz sokaklarda yeniden yürüyün. Malatya'nın dününü hatırlarken bugününe ve yarınına birlikte tanıklık edelim. Çünkü Malatya sadece bizim doğduğumuz şehir değil; hatıralarımızın, çocukluğumuzun, dostluklarımızın ve ortak kaderimizin adıdır. Bizim bu ortak hikâyeyi satır satır yeniden nasıl yazdığımıza siz de şahitlik edin. Malatya yeniden ayağa kalktı, yeniden güzelleşiyor, yeniden hayat buluyor. Malatya sizi özlemle, sevgiyle ve yepyeni yüzüyle bekliyor."

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"Biz deprem konutları değil, geleceğin şehirlerini inşa ettik"

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da yürütülen yeniden inşa çalışmalarının yalnızca konut yapımından ibaret olmadığını belirten Malatya Valisi Seddar Yavuz, "Biz deprem konutları yapmadık, geleceğin şehirlerini inşa ettik. Çocuklarımıza ve torunlarımıza modern, güvenli ve afetlere dirençli bir Malatya bıraktık" dedi.

Şehrin artık yeni yüzüyle tüm Türkiye’ye tanıtılması gerektiğini ifade eden Vali Yavuz, "Muhteşem bir Malatya inşa ettik. Şimdi bu şehrin tanıtımını yaparak yalnızca Malatyalı hemşehrilerimizi değil, bütün milletimizi Malatya’ya davet ediyoruz. Her birimizin Malatya markasını parlatmak için sorumluluk alması gerekiyor. Bundan sonraki önceliğimiz Malatya’nın ekonomisini büyütmek ve ticaretini geliştirmek" dedi.

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Bakan yardımcısı Coşkun Yılmaz’dan Başkan Er'e teşekkür

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını Malatyalılara ileterek, Malatya'nın yalnızca tarihiyle değil, taşıdığı değerlerle de önemli bir şehir olduğunu ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Malatya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması, korunması ve dünya ölçeğinde daha fazla tanınması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, kentin sahip olduğu zenginliklerin kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti. Yaklaşık altı ay önceki Malatya ziyaretiyle son ziyaretindeki değişimi de değerlendiren Bakan Yardımcısı Yılmaz, deprem sonrası yaraların sarılması noktasında yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Malatya Valisi Seddar Yavuz'a teşekkür etti.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ise Malatya’nın deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecine dikkat çekerek, "Bugün yaraların bir bir sarıldığı, hüzün gözyaşlarının sevinç gözyaşlarına dönüştüğü bir Malatya’yı hep birlikte görüyoruz" dedi.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya ve Malatyalılara duyduğu sevgiye değinen Dalkılıç, bu sevginin karşılıklı bir gönül bağına dönüştüğünü söyledi. Malatyalıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman Beydağı gibi yanında durduğunu ifade eden Milletvekili Dalkılıç, Cumhur İttifakı'na verilen desteğin de önemli bir vefa örneği olduğunu kaydetti.

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in çalışmalarına da değinen Milletvekili Dalkılıç, kentin yeniden ayağa kalkması için ortaya konulan gayretin herkes tarafından görüldüğünü belirtti.

MADEF Genel Başkanı Yılmaz Durmuş da Malatya Tanıtım Günleri’nin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ederek, organizasyonun Malatyalı esnafın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Durmuş, İstanbul’da Malatyalıları bir araya getirme hedefi doğrultusunda önemli bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Durmuş, Malatya Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının büyük emek gerektirdiğine dikkati çekerek yapılan hizmetlerin takdir edilmesi gerektiğini vurguladı. Organizasyonda Malatyalı esnafa öncelik verdiklerini kaydeden Durmuş, tanıtım alanındaki esnafın yaklaşık yüzde 60’ının Malatyalılardan oluştuğunu da sözlerine de yer verdi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, daha sonra İstanbul Valisi Davut Gül ve Malatya Valisi Seddar Yavuz ile birlikte Malatya Tanıtım Günleri kapsamında açılan stantları ziyaret etti.