Malatya Kitap Fuarı kitapseverlerin akınına uğradı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mişmiş Park Fuar Alanı'nda düzenlenen 12. Malatya Kitap Fuarı, çok sayıda kitapseveri ağırlamaya devam ediyor. Yazarlar, akademisyenler, yayınevleri ve okuyucuları bir araya getiren fuarda gerçekleştirilen imza günleri ve söyleşiler yoğun ilgi görüyor.

Fuar açıldığı günden itibaren etkinliklere katılan araştırmacı yazar Azad Sağnıç, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin misafirperverliğinden ve fuara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fuar açıldığı günden beri buradayım. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve çalışanları çok ilgiliydi barınmadan yememize kadar. Fuara çok ilgi var. Gerçekten memnunum. Birçok yerde daha önce fuarlara katıldım. Böyle sevgi dolu sorumluluk sahibi bir ortam olması Malatya'da çok güzeldi. Büyükşehir Belediye başkanımızın her gün uğraması ayriyeten güzeldi" dedi.

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Profesör Doktor Hüseyin Sarıoğlu da fuarda bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Böyle bir ortamda imza atmak üzere ilk defa bulunuyorum. Malatya'nın hayatında özel bir yeri var. Ben mutluyum. Çok güzel canlı geçiyor. Çok büyük bir alan. Malatya tarihi misyonunu o kavşak özelliğini bu etkinlikle tekrarlıyor ve güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

Okur severlerle imza gününde bir araya gelen Doçent Doktor Zeynep Sağır, katılımın yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fuarın organizasyonunu çok beğendiğini ifade eden Sağır, daha sonra konferans salonunda vatandaşlarla bir araya gelerek seminer verdi.

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İstanbul'dan fuara katılan yazar Aykut Çınar ise, "İstanbul'dan katılıyorum. Malatya'ya ikinci gelişim. Malatya Büyükşehir Belediyesi bizi çok güzel karşılıyor. Malatya Büyükşehir Belediye başkanımıza ve bizim de burada ilgilenen tüm yetkililere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ilgi ve alakasından dolayı teşekkürlerini ileten yazar Ümmühan Gerizli de "İlgi çok güzel. Benim alanımdan dolayı çocuklar yoğun dönüş sağladı. Çok güzel satışlar yaptık. Büyükşehir Belediye başkanımıza ve ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

Fuardaki organizasyonu çok beğendiğini belirten yazar Mehmet Şahin, "Benim bu fuara 2. kez katılışım. Açıkçası fuarın organizasyon çok iyi. Bütün yazarlar ve yayınevleri ile ilgi alaka çok güzel organizasyon güzel yapılmış. Gördüğüm kadarıyla da katılım da çok iyi gayet güzel. Yaşadığımız zaman yaşadığımız zaman diliminde ne yazık ki insanlar kitaplarla fazla ilgili değiller. Daha çok dijital medya üzerinde yoğunlaşıyorlar. Bu da hepimizin bildiği birtakım sıkıntılara neden oluyor. Oysa bizim kitaplarımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Geleneklerimizi ve örf adetlerimizi, yaşam tarzımızı, Anadolu insanımızın özellikleri ile tarihi geçmişimizi de bilebileceğimiz geleceğimizi şekillendirecek bilgilere ihtiyacımız var. Bu anlamda Türkiye'de çok değerli yazarlarımız var. Bu tür fuarların bu olumsuzlukları kıracağını düşünüyorum. Kitap fuarları önemli bir etkinlik. Birçok yayın evinin kitaplarını görüyorlar. Kitaplarla, yazarlarla karşılaşıyorlar bu çok önemli. Bu alanda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sami Er'e teşekkür ediyorum" dedi.

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Fuarda yazar Altay Cem Meriç'in imza gününde okuyucuların uzun kuyruklar oluşturduğu da dikkat çekti. 12. Malatya Kitap Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunan Meriç, "Gençlerin ilgisi çok iyiydi. Malatya'nın tarihi geçmişi yoğun. Mevlana'nın Malatya'da yaşaması, Niyazi Mısri'nin Malatya'da yaşaması gibi" diyerek Malatya halkının göstermiş olduğu teveccühten dolayı teşekkür etti. Yazar Meriç daha sonra okuyucularına bir seminer düzenledi. Seminere katılan vatandaşlar, yazar Altay Cem Meriç'e yoğun ilgi göstererek salonu tıka basa doldurdu.

12. Malatya Kitap Fuarı'nda çocuklar için de özel etkinlikler düzenleniyor. Farklı yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların kitapla buluşması ve okuma alışkanlığı kazanmalarına katkı sunuluyor.