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        Bisiklet kazasında hayatını kaybeden adliye çalışanı Malatya'da defnedildi

        Amasya'da işe giderken bisikletinin kontrolünü kaybederek düşerek hayatını kaybeden adliye çalışanı memleketi Malatya'da düzenlenen törenle defnedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Bisiklet kazasında hayatını kaybeden adliye çalışanı Malatya'da defnedildi

        Amasya'da işe giderken bisikletinin kontrolünü kaybederek düşerek hayatını kaybeden adliye çalışanı memleketi Malatya'da düzenlenen törenle defnedildi.

        Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat depremlerinin ardından Amasya'ya yerleşen Orhan Çelebi (38), geçtiğimiz salı günü Savadiye Mahallesi'ndeki evinden bisikletiyle Amasya Adliyesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Çelebi, dengesini kaybederek kaldırım taşlarına çarptı. Ağır yaralanan Çelebi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede 3 gün boyunca tedavi gören Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Amasya Adliyesi'nde santral operatörü olarak görev yapan Çelebi için adliye binası önünde tören düzenlenerek helallik alındı. Ardından cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Malatya'ya gönderildi.

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        Orhan Çelebi'nin cenazesi, Malatya'da düzenlenen törenin ardından defnedildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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