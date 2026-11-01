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        Malatya'da 112 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 gözaltı

        MALATYA'da takip sonucu durdurulan kamyonette 112 bin 202 uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Malatya'da 112 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 gözaltı

        MALATYA'da takip sonucu durdurulan kamyonette 112 bin 202 uyuşturucu hap ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen bir kamyonet, kent girişinde durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, yasa dışı yollarla nakledilen 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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