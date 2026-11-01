Tohma Kanyonu sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Çay çevresindeki çınar, selvi, söğüt, kavak, ceviz, kuşburnu ve incir ağaçlarının sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına bürünmesiyle vadide renkli görüntüler oluştu.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken kanyon, dev kayalıkları, kendine özgü bitki örtüsü ve Tohma Çayı'nın oluşturduğu vadiyle dört mevsim ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor.

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