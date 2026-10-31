Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Çalışmalar kapsamında durdurulan kamyonette yapılan aramada, 112 bin 202 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu getirecek zanlılara yönelik fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.