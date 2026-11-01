Yazar Tosun: "Kitap fuarları kültür panayırlarına dönüşmeli"

Yazar Yusuf Tosun, 12. Malatya Kitap Fuarı'nı değerlendirerek kitap fuarlarının yalnızca yayınevlerinin stant açtığı organizasyonlar olmaktan çıkarılıp şehirlerin kültürel hayatına yön veren etkinliklere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

"Bir Şehir Kitapla Nasıl Güçlenir?" başlıklı değerlendirmesinde Malatya'nın kitap ve okuma kültürüyle güçlü bir bağının bulunduğunu ifade eden Tosun, 6 Şubat depremlerinin izleri henüz silinmemişken düzenlenen fuarın önemli bir kültürel çaba olduğunu kaydetti. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Sami Er'in organizasyon için ortaya koyduğu gayreti takdirle karşıladığını belirten Tosun, fuarın gelecek yıllarda daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

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Kitap ve eğitimin dijitalleştiği, yapay zekanın hayatın her alanında etkisini artırdığı bir dönemde kitapla fiziksel temasın önemine değinen Tosun, fuarların edebiyat, sanat, düşünce ve güncel meselelerin buluştuğu kültür panayırlarına dönüşmesi gerektiğini ifade etti. Fuar etkinliklerinin yalnızca organizasyon alanıyla sınırlı kalmaması, okullara, üniversitelere, kütüphanelere ve şehrin kültürel hayatının tamamına yayılması gerektiğini kaydeden Tosun, Malatya'da önümüzdeki yıllarda daha renkli ve kapsamlı bir fuar atmosferinin oluşturulmasının bölgeye de örnek olabileceğini belirtti.

Tosun, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere, yayınevlerine, yazarlara ve organizasyon ekibine teşekkür etti.