Darende Belediyesi, Malatya Tanıtım Günleri'nde hemşerileriyle buluştu
İstanbul'da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri'nde Darende Belediyesi standı ziyaretçilerin ilgisini gördü. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, standı ziyaret eden hemşerileriyle bir araya gelerek sohbet etti.
İstanbul'da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri'nde Darende Belediyesi standı ziyaretçilerin ilgisini gördü. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, standı ziyaret eden hemşerileriyle bir araya gelerek sohbet etti.
Başkan Bozkurt, gurbette yaşayan Malatyalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, standı ziyaret eden misafirlere teşekkür etti. Bozkurt, memleketin kültürünü, değerlerini ve güzelliklerini yaşatmaya, hemşerilerle gönül bağını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
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