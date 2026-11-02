Malatya'daki Somuncu Baba Külliyesi sonbahar renklerine büründü

Malatya'nın Darende ilçesinde "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu külliye, sonbahar renkleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

Ziyaretçilerine huzur dolu bir ortamda ibadet etme imkanı sunan külliye, çevresini saran Tohma Kanyonu ve tarihi yapılarıyla da fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.

Somuncu Baba'nın türbesinin de bulunduğu külliye, yüksek kayalıkları saran sarmaşıklar, ağaçlar ve doğal bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

Dört mevsim binlerce misafiri ağırlayan Somuncu Baba Külliyesi, doğanın yenilenme sürecine geçmeden önce sunduğu renk şölenine şahit olmak isteyenlere de ev sahipliği yapıyor.

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Külliyeye gelenler, ibadet etmenin yanı sıra Somuncu Baba Camisi, Yeni Cami, Somuncu Baba Tanıtım Merkezi Müzesi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, balıklı kuyular ve balıklı havuzu görme fırsatı da buluyor.

Dört mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan külliye, sonbaharın sarı, kızıl ve kahverengi tonlarıyla ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor.