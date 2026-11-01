Akçadağ Belediye Başkanı Ulutaş, Malatya Günleri'ne katıldı

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, İstanbul'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Geleneksel Malatya Günleri programına katılarak hemşerileriyle bir araya geldi.

İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Geleneksel Malatya Günleri'nin açılış programına katılan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, organizasyon kapsamında Akçadağ standında ziyaretçileri ağırladı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Malatyalı hemşerilerini stantta ağırlayan Ulutaş, diğer ilçe stantlarını da ziyaret ederek hemşerileriyle sohbet etti. Ulutaş, ayrıca Hababam Sınıfı'nın oyuncularını da stantta ağırladı.

Malatya'nın kültürünü, geleneklerini ve değerlerini tanıtmayı amaçlayan organizasyonun önemine değinen Ulutaş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek Malatya ve Akçadağ'ın tanıtımına katkı sunan tüm ilçe belediyelerine başarılar diledi.