Battalgazi Belediyesinden lise öğrencilerine ücretsiz İngilizce kursu

Battalgazi Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik düzenlediği ücretsiz İngilizce kursuyla yabancı dil eğitimine destek sunuyor. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen eğitimler, hafta sonları alanında uzman öğretmen eşliğinde sürdürülüyor.

Battalgazi Belediyesi, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan çalışmalarına devam ediyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen ücretsiz İngilizce kursu, yeni eğitim öğretim döneminde lise öğrencilerine yönelik olarak sürdürülüyor. Belediye hizmet binasındaki toplantı salonunda verilen derslerle öğrencilerin İngilizce bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Okul derslerinin dışında yabancı dil eğitimi alma imkânı sunan kurstan öğrenciler ücretsiz yararlanıyor.

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Öğrencilerin yabancı dil gelişimine destek

Öğrencilerin okul programları dikkate alınarak planlanan İngilizce dersleri, cumartesi ve pazar günleri saat 08.00 ile 12.00 arasında gerçekleştiriliyor. Alanında uzman öğretmen tarafından yürütülen eğitimlerle lise öğrencilerinin yabancı dil öğrenme süreçlerine katkı sağlanıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcında yapılan duyuruların ardından oluşturulan lise grubunda dersler, belirlenen program doğrultusunda düzenli olarak devam ediyor. Kursun ücretsiz sunulması, öğrencilerin ek bir kurs ücreti ödemeden İngilizce eğitimi almasına olanak tanırken ailelerin eğitim giderlerine de destek oluyor.