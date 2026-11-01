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        Başkan Geçit, İstanbul'da Malatyalılarla buluştu

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'ne katılarak Malatyalılar ve gurbetçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Başkan Geçit, İstanbul'da Malatyalılarla buluştu

        Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'ne katılarak Malatyalılar ve gurbetçilerle bir araya geldi.

        Açılış programında ki konuşmasına Malatya'nın kültürel değerlerini ve yöresel zenginliklerini İstanbul'a taşıyan organizasyonun önemine vurgu yaparak başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Malatya'mızın her köşesinden kültürel zenginliklerimizi, yöresel değerlerimizi ve eşsiz lezzetlerimizi İstanbul'a taşıyan hemşehrilerimizle bir araya geldik. Tanıtım günlerinde yer alarak hemşehrilerimizle hasret giderme fırsatı bulduk. Çok güzel ve samimi bir ortam var. Yeşilyurt'umuzun kültürel değerlerini, geleneksel mutfağını ve yöresel ürünlerini tanıtıyoruz. Her ilçesi ayrı bir değer, her köşesi ayrı bir güzellik olan Malatya'mızda birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Çünkü birlik ve beraberlik bizim kırmızı çizgimizdir. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) başta olmak üzere katkı sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        "Yeşilyurt'ta 64 bin bağımsız bölümü el birliğiyle inşa ettik"

        Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya ve Yeşilyurt'ta yürütülen yeniden inşa çalışmalarına dikkat çeken Başkan Geçit, "Yeşilyurt'un depremden en fazla etkilenen ilçeler arasında yer aldığını hatırlatırken, "El birliği ve güç birliğiyle Malatya'yı ayağa kaldırdık. Bu süreçte Yeşilyurt'umuzun çok önemli bir yeri var. 6 Şubat depremlerinde Antakya'dan sonra en fazla etkilenen merkez ilçeler arasında Yeşilyurt ikinci sırada yer alıyor. 31 Mart 2024 tarihinde göreve geldiğimizde 1.370 bağımsız bölümün ihalesi yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla el ele vererek önemli bir başarıya imza attık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından ilçemizde 42 bin 500 konut ve iş yerinin inşa edildi. Belediye olarak 12 bin 500 yerinde dönüşüm rakamına ulaşırken, yaklaşık 9 bin güçlendirme ruhsatı verdik. Tüm ekibimizle ilçemizi ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak taşın altına elimizi koyduk, altyapıdan üstyapıya kadar devasa yatırımlar bu dönemde hayata geçti. Yeşilyurt'umuzda tüm paydaşlarımızın katkısıyla toplam 64 bin bağımsız bölümün inşasına katkı sağladık. Bunu başarmak kolay değildi ama hep birlikte başardık. Bu başarı bireysel değil, ortak bir başarının sonucudur. Emeği geçen bütün kurumlarımıza ve paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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        "Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hizmet üretiyoruz"

        Malatya'nın yalnızca fiziki anlamda yeniden inşa edilmediğini, sosyal ve kültürel anlamda da önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Başkan Geçit, "Kayısı Festivali, Kültür Yolu Festivali, kitap fuarı ve uluslararası sosyal ve sportif organizasyonlarla şehrimizin sosyal hayatını yeniden canlandırıyoruz. Malatya'mızın kültürel ve sosyal değerlerini daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Battalgazi Belediye Başkanımız ve taraftarlarımızla birlikte Yeşilyurt'umuza sahip çıktık. Bölgesel Amatör Lig'den 3. Lig'e yükselen takımımız, ilçemizin yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli bir role sahiptir. Takımımızı el birliğiyle Malatya'ya yakışır şekilde hak ettiği yere taşıyacağız. İnşallah bu sezon 2. Lig'e çıkacağız. Milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Durmak asla yok. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik anlayışıyla hareket ettik. Aynı kararlılıkla hizmet üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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        Başkan Geçit, konuşmasından sonra Yeşilyurt Belediyesi standını ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Milletvekilleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşları misafir ederek, Yeşilyurt'un tarihi, kültürel ve yöresel değerleri hakkında bilgiler verdi.

        Tanıtım günleri kapsamında yayın yapan Radyo 44'ün canlı yayınına da katılan Başkan Geçit, Yeşilyurt Belediyesi'nin çalışmaları ve ilçenin gelişimine yönelik projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunurken, tanıtım günlerinde stant açan ilçe belediyelerini ve diğer katılımcıları ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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