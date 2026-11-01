Malatya'da 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük E.L.C. aniden fenalaştı. Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Minik bebek, Ali Baba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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