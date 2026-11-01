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        Malatya'da kamyonette 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi: 5 tutuklama

        Malatya'da bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Malatya'da kamyonette 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi: 5 tutuklama

        Malatya'da bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

        Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında tespit edilen kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın genişletilmesiyle gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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