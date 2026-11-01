Malatya'da kamyonette 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi: 5 tutuklama
Malatya'da bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Malatya'da bir kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerinden Malatya'ya uyuşturucu madde getiren şahıslara yönelik fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında tespit edilen kamyonette yapılan aramada 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın genişletilmesiyle gözaltına alınan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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