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        Hava ambulansı kalp krizi geçiren vatandaş için havalandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 52 yaşındaki hasta, durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Hava ambulansı kalp krizi geçiren vatandaş için havalandı

        Malatya’nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 52 yaşındaki hasta, durumunun ağırlaşması üzerine hava ambulansıyla Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.

        Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki M.D. aniden fenalaşarak Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan muayene ve tetkiklerde hastanın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalesi Darende Devlet Hastanesinde yapılan hastanın, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla hava ambulansı talep edildi.

        Kısa sürede ilçeye ulaşan Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı, M.D.'yi alarak Malatya Turgut Özal Tıp Merkezine nakletti.

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        Tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun hastanede takip edildiği öğrenildi.

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