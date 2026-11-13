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        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi (3)

        Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:14 Güncelleme:
        Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölge, dronla görüntülendi (3)

        ENKAZ KALDIRILDI

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölgede, Cumhuriyet savcıları ile askeri heyetin yaptığı inceleme sonrası helikopterin parçaları delil torbalarına konuldu. Güvenlik güçleri tarafından yapılan geniş çaplı tarama faaliyetinin ardından helikopterin enkazı, vinçle kaldırılarak TIR'a yüklendi. Ankara'ya gönderilecek olan parçalar, detaylı incelemeye alınarak kazanın nedenine ilişkin çalışma yürütülecek.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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