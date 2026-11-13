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        Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopterin parçaları tıra yüklenerek taşınıyor

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasının ardından bölgede yürütülen enkaz kaldırma, arama ve tarama çalışmalarında sona gelindi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopterin parçaları tıra yüklenerek taşınıyor

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasının ardından bölgede yürütülen enkaz kaldırma, arama ve tarama çalışmalarında sona gelindi.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde dün saat 18.45 sıralarında S70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Kazada helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.

        Kazanın ardından bölgede başlatılan çalışmalarda helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulgular toplandı. Toplanan enkaz parçaları tıra yüklenerek bölgeden taşınırken, ekiplerin kaza alanındaki arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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