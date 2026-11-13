Malatya'da 4 askerin şehit olduğu helikopterin parçaları tıra yüklenerek taşınıyor

Kazanın ardından bölgede başlatılan çalışmalarda helikoptere ait parçalar ve kazaya ilişkin bulgular toplandı. Toplanan enkaz parçaları tıra yüklenerek bölgeden taşınırken, ekiplerin kaza alanındaki arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasının ardından bölgede yürütülen enkaz kaldırma, arama ve tarama çalışmalarında sona gelindi.

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