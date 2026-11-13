Malatya'da erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis
Malatya'da erkek arkadaşı Hüseyin Kayış'ın bıçaklanarak öldüren tutuklu sanık D.K., haksız tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Malatya'da erkek arkadaşı Hüseyin Kayış'ın bıçaklanarak öldüren tutuklu sanık D.K., haksız tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 18 Haziran 2025 tarihinde Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi Hasanbey Caddesi Nakkaş Sokak üzerinde meydana geldi. Çıkan kavga sırasında 32 yaşındaki D.K., erkek arkadaşı Hüseyin Kayış'ı (40) sağ bacağından tek bıçak darbesiyle yaraladı. Ağır yaralanan Kayış, hayatını kaybetti.
Olayla ilgili açılan davada tutuklu sanık D.K., "kasten öldürme", tutuksuz sanık O.G. ise "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, D.K.'ye kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Uygulanan haksız tahrik indirimiyle ceza 15 yıla düşürülürken, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadı. Diğer sanık O.G.'ye ise para cezası verildi.
Mahkeme heyeti, D.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mağdur tarafın, haksız tahrik indirimi uygulanmasına ilişkin karara istinaf aşamasında itiraz edeceği belirtildi.
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