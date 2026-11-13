Malatya'da erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığa 15 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, D.K.'ye kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Uygulanan haksız tahrik indirimiyle ceza 15 yıla düşürülürken, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmadı. Diğer sanık O.G.'ye ise para cezası verildi.

Olayla ilgili açılan davada tutuklu sanık D.K., "kasten öldürme", tutuksuz sanık O.G. ise "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

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