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        Kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

        Kaza, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu. Kazada sürücü yara almaz iken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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