Kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine uçtu

Kaza, öğle saatlerinde Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi Develi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayısı bahçesine uçtu. Kazada sürücü yara almaz iken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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