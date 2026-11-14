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        Malatya'ya gastronomi müjdesi

        Ünlü şef Ömür Akkor, Malatya mutfağını tanıtmak amacıyla gastronomi turları düzenleyeceklerini açıkladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile COP31 kapsamında bir araya gelen Akkor, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'nın ardından Malatya'yı da gastronomi rotalarına dahil edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Malatya'ya gastronomi müjdesi

        Ünlü şef Ömür Akkor, Malatya mutfağını tanıtmak amacıyla gastronomi turları düzenleyeceklerini açıkladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile COP31 kapsamında bir araya gelen Akkor, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'nın ardından Malatya'yı da gastronomi rotalarına dahil edeceklerini söyledi.

        Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), Malatya'nın gastronomi değerlerinin tanıtılması açısından da önemli bir buluşmaya sahne oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, COP31 kapsamında ünlü şef ve gastronomi araştırmacısı Ömür Akkor ile bir araya geldi.

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        Malatya, gastonomi rotalarına dahil ediliyor

        Malatya mutfağının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce kenti ziyaret eden Akkor, Malatya'ya yönelik yeni bir projeyi duyurdu. Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'ya gastronomi turları düzenlediklerini belirten Akkor, Malatya'yı da bu rotalara dahil edeceklerini ifade etti.

        Malatya gastronomisinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Akkor, "Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'ya gastronomi turları düzenliyordum. Malatya'da da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'in gastronomi alanında önemli çalışmalar yaptığını gördük. Bu kapsamda Malatya'ya da gastronomi turları düzenlemeye başlayacağız" dedi.

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        "Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz"

        Malatya'ya gastronomi turları düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise kentin zengin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere tanıtmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Malatya Gastronomi Merkezi'ni hayata geçirerek bu alanda önemli bir adım attıklarını kaydeden Başkan Er, kentin yöresel lezzetlerini, yemek kültürünü ve gastronomi zenginliğini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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