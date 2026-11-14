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        Malatya'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Malatya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve ablukanın kaldırılması amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 16:02 Güncelleme:
        Malatya'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

        Malatya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve ablukanın kaldırılması amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

        Kanalboyu Caddesi'nde ellerinde Filistin bayraklarıyla bir araya gelen grup, buradan Kernek Meydanı'na yürüdü.

        Meydanda Kudüs Kardeşlik Platformu adına basın açıklamasını okuyan Bekir Yaşar, İsrail'in saldırılarının durdurulması, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve Filistin halkının sesinin duyurulması amacıyla toplandıklarını söyledi.

        Filistin'de çocukların açlık ve soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiğini, dünyanın ise yaşananlara sessiz kaldığını belirten Yaşar, Gazze'de insanlığın büyük bir yıkımla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

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        Konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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