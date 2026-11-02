Malatya 12. Kitap Fuarı'nı yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti

Malatya'da bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Kitap Fuarı'nı yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Fuar Merkezi'nde 23 Ekim-1 Kasım arasında gerçekleştirilen etkinlik, "Kitapla Güçlenen Şehir" temasıyla düzenlendi.

Bu yıl 300'ün üzerinde yayınevi ve yazar, okuyucularla buluştuğu fuarda kitapseverler, stantlarda yer alan kitapları inceleyip alışveriş yapma imkanı da buldu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, 350 imza etkinliği, 75 konferans, söyleşi ve panel gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şunları kaydetti:

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"Bir taraftan da hakikaten Malatya küllerinden ayağa kalkarken, diğer yandan da sosyal etkinliklerimizi, fuarlarımızı, festivallerimizi hiç ihmal etmeden sürdürdük. Herkesin çok ziyadesiyle memnun kaldığını gördük. Her alanda çok ciddi bir katılım oldu. Ben burada hem yazarların hem yayınevlerimizin hem de ziyaretçilerimizin ziyadesiyle memnuniyetini gördüm. İnşallah önümüzdeki yıl daha da güçlenerek, daha güçlü bir şekilde 13. Kitap Fuarı'nı düzenlemeyi hedefliyoruz."