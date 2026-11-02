Rektör Akpolat 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerine katıldı

İnönü Üniversitesi, Malatya Dernekler Federasyonu (MADEF) tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri'nde standıyla yer aldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da tanıtım günlerini ziyaret ederek etkinlik alanında hemşehrileriyle bir araya geldi. Malatya'nın kültürel zenginliklerinin, yöresel değerlerinin ve köklü mirasının tanıtıldığı organizasyonda Akpolat, etkinlik alanını gezdi.

İnönü Üniversitesinin eğitimöğretim imkanları, bilimsel çalışmaları ve kurumsal faaliyetlerinin tanıtıldığı stant, hemşehriler ve fuar katılımcıları tarafından ilgi gördü.

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Malatya'nın kültürel değerlerinin ve yöresel zenginliklerinin ön plana çıktığı organizasyonda İnönü Üniversitesi, akademik birikimini daha geniş kitlelerle buluşturma fırsatı buldu.