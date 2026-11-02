Malatya'da tilkinin yolun karşısına geçtiği anlar kamerada

Olay, Yeşilyurt ilçesi Kuzey Çevreyolu üzerinde bulunan Kaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Boş araziden yola çıkan tilki araçların geçtiği sırada hızla yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir aracın araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde tilkinin kısa sürede karşı şeride ulaştığı görüldü.

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