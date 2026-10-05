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        Malatya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 21:37 Güncelleme:
        Malatya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "tefecilik", "organ ve doku ticareti" ile "yağma" suçlarının önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli, adli mercilere sevk edildi.

        Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        2 Ekim'de 18 adrese düzenlenen operasyonda 19 milyon 905 bin lira değerinde senet, çok sayıda bedeli yazılmamış senet ve satış sözleşmesi, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek, 85 fişek, 58 çeşitli nitelikte kesici alet, 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 13 şüpheli yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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