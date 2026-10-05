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        Malatya'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Malatya'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 EU 323 plakalı tır, Savaklı Mahallesi'nde B.K. (20) idaresindeki 34 HK 5406 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü B.K. ile araçta bulunan C.K. (26) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        Yaralılar, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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